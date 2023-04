NLS heeft link met Mocro-Maffia

NLS-kopstuk Nuto Wawoe is niet de enige crimineel die afgelopen week in de Dominicaanse Republiek is aangehouden. Ook de Nederlandse topcriminelen Dennis G en Terrence Richard de V. zijn tijdens de grootschalige politieactie gearresteerd. Dennis G wordt gezien als de belangrijke man achter Ridouan Taghi. Hij was een van de laatste kopstukken van de Mocro-maffia die nog op vrije voeten was. De NLS is al eerder aan de Mocro-maffia gelinkt. De arrestaties gebeurden in nauwe samenwerking met Amerikaanse en Nederlandse politiediensten. Ook het Dominicaanse OM en de lokale politiedienst DNCD speelden een belangrijke rol bij het onderzoek. Het drietal zit onder strenge bewaking vast op een geheime locatie en zal zo snel mogelijk worden uitgeleverd.

Bij de invallen zijn onder andere zeven luxe voertuigen waaronder een Range Rover en een Lamborghini, horloges, kleding, kunstwerken, onroerend goed, contant geld en elektronische apparaten in beslag genomen.

Wawoe wordt verdacht van moord, wapenhandel, drugshandel en witwassen. Hij werd opgepakt bij het luxe appartementencomplex Torre Villa Palmera in Ensanche Naco in Santo Domingo. De Curaçaoënaar werd op het dak aangehouden toen hij tijdens de inval probeerde te ontsnappen.

Drie agenten van de Direccion Nacional de Control de Drogas in de Dominicaanse Republiek zijn ontslagen, omdat ze geld achterover hebben gedrukt dat in beslag is genomen bij de arrestatie van de verdachten.