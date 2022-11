No Shave November op Curaçao

Wereldwijd is er in de maand november aandacht voor prostaatkanker. Op Curaçao lieten verschilende bekende mannen uit de samenleving zich gisteren scheren. De bedoeling is dat ze dat de rest van de maand niet meer doen. Dat gebeurt in het kader van ‘No Shave November’. Het stoppen met scheren is aan aanknopingspunt om mensen te informeren over de ziekete en iedereen op het hart te drukken bij klachten naar de dokter te gaan. De actie wordt georganiseerd door JCI Creative Leaders in Curaçao. Eén van de personen die de komende maand zijn baard laat staan is oud-minister van Justitie Quincy Girigorie.