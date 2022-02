Nog altijd geen geschillenregeling tussen landen Koninkrijk

Nog altijd is er geen geschillenregeling tussen de landen van het Koninkrijk. Dat schrijft Alexandra van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris ziet op basis van de huidige wetgeving en rechtspraak weinig mogelijkheden voor een werkende geschillenregeling. Sinds de ontmanteling van de Nederlandse Antillen heeft Nederland verschillende pogingen ondernomen, maar daar kwam steeds verzet op vanuit de eilanden. Afgesproken is dat Curaçao en Sint Maarten nu zelf met een voorstel komen.