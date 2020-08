Dit keer gaat het om iemand die terug is gekeerd uit Aruba. Deze persoon is meteen in quarantaine gegaan. De persoon die met hem of haar reisde is ook in quarantaine gegaan. Op dit moment heeft Curaçao dus twee actieve besmettingen. De andere persoon is een bemanningslid van een schip dat al in quarantaine zat.

Tagged as coronabesmettingen COVID-19 curacao