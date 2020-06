Nog een ernstig ongeluk op Caracasbaaiweg

Op de Caracasbaaiweg vond dit weekend nog een ernstig auto ongeluk plaats tussen twee auto’s. De auto’s botsten met grote snelheid tegen elkaar aan, waarna drie personen vast kwamen te zitten in de auto’s. De brandweer moest er aan te pas moest komen om ze uit de wagen te halen. In totaal drie personen moest met spoed naar het CMC worden gebracht. Twee van hen zouden slechts 14 en 18 jaar oud zijn. Het ongeluk vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag.

Diezelfde nacht vond er nog een ongeluk plaats, waarbij de zesde verkeersdode van dit jaar viel. De Caracasbaaiweg is één van de wegen met de meeste ongelukken op Curaçao. De afgelopen weken vonden er weer enkele zware ongelukken plaats. Vaak is het niet verlenen van voorrang de oorzaak van de ongelukken.