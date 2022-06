Nog een man aangehouden voor doodschieten Shantienne Frans

De politie in Rotterdam heeft nog een verdachte aangehouden voor de moord op de Curaçaoënaar Shantienne Frans. Een 20-jarige man uit Maassluis is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood. De 34-jarige Frans werd op 22 mei doodgeschoten. Een 21-jarige Rotterdammer wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de moord. Op een video-opname van de schietpartij is te zien hoe Frans doodgeschoten werd. Kort daarna kwam een auto aanrijden waarin de schutter stapte waarna de auto wegreed. Even verderop brandde een auto uit die precies lijkt op de vluchtauto.