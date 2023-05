Nog geen besluit over Ennia

De coalitie heeft gisteren nog geen besluit genomen over het Ennia-dossier. Gisteren stond het onderwerp op de agenda van de Samenwerkende Partijen. Maar vanwege de afwezigheid van PNP-leider en vicepremier Larmonie-Cecilia zijn er geen knopen doorgehakt. Er liggen twee voorstellen op tafel om de liquiditeitsproblemen van het pensioenfonds op te lossen. Het eerste scenario gaat uit van een korting van 80 procent op de pensioenuitkering. Daarbij wordt uitgegaan van een jaarlijkse overheidsbijdrage van 50 miljoen verspreid over 25 jaar. Het tweede scenario is een kapitaalinjectie van 700 miljoen gulden, het zogenoemde doorstartscenario. Polishouders worden bij deze oplossing gespaard. Bij beide scenario’s wordt er geen rekening gehouden met de hoger beroepzaak. Op 6 juni doet het hof uitspraak over de terugbetaling van ruim 1 miljard gulden door grootaandeelhouder Hushang Ansary.