‘Nog geen indicatoren van lokale besmetting’

Er zijn acht mensen positief getest op het coronavirus. Dat maakte Izzy Gerstenbluth bekend. Een test is nog onduidelijk. Gerstenbluth benadrukt dat er nu nog geen indicatoren zijn dat een van de besmette persoon lokaal het virus heeft opgelopen. Ook de ADC-medewerker is in het buiteland geweest, maar waar hij precies is besmet, is nog niet met zekerheid vastgesteld. Als er sprake is van een lokale besmetting, is de kans groot dat de maatregelen worden opgeschaald.