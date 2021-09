Nog geen liquiditeitssteun voor Curaçao

De Nederlandse liquiditeitssteun voor Curaçao is tot nader order uitgesteld. Zo blijkt na afloop van de Rijksministerraad vrijdag. De liquiditeitssteun voor Sint Maarten is wél toegekend en over Aruba wordt bij de volgende Rijksministerraad een beslissing genomen. De liquiditeitssteun voor Curaçao werd tot nader order uitgesteld, omdat de benodigde documenten laat zijn ingediend door de Curaçaose regering. Het College financieel toezicht heeft daarnaast een negatief advies gegeven voor liquiditeitssteun aan Curaçao.

