Nog geen uitspraak in HiMA-zaak

De overheid en de stichting HiMA moeten in gesprek gaan over toegang tot schoon water voor alle huishoudens op Curaçao. Dat heeft de rechter opgedragen. HiMA heeft de overheid voor de rechter gesleept omdat niet alle inwoners toegang hebben tot schoon water. Dat is in strijd met mensenrechten. De stichting is blij met het besluit van de rechter. Eerdere pogingen van HiMA om met de overheid in gesprek te gaan faalden. De organisatie schat dat meer dan vierduizend mensen op Curaçao geen toegang tot kraanwater hebben. Daar moet verandering in komen. Op 5 juni moeten beide partijen weer verslag uitbrengen aan de rechter.