Nog maar één actieve besmetting op Curaçao

Er is weer iemand genezen van het coronavirus. Dat meldde epidemioloog Izzy Gerstenbluth vandaag in de persconferentie. Er zijn nu 389 mensen getest, waarvan er 16 positief waren. 14 mensen zijn inmiddels hersteld van het virus en een persoon is overleden. Dit betekent dat er nog maar één persoon is die het virus nog actief heeft op Curaçao.

Ondanks de weinige besmettingen op het eiland waarschuwt Gerstenbluth toch voor de mogelijkheid van meer besmettingen na de versoepelingen van morgen. Zeker risicogroepen moeten oppassen voor contact. Hij adviseert iedereen die niet naar buiten hoeft, dit niet te doen. Bezoek aan ziekenhuizen of verzorgingstehuizen kunnen grote risico’s met zich meebrengen.