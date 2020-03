Nog steeds 6 coronabesmettingen op Curaçao

Dat maakte epidemioloog Izzy Gerstenbluth vandaag bekend tijdens de persconferentie. Op dit moment worden nog 134 mensen gemonitord. 116 gemonitorde personen zijn niet ziek gebleken na 14 dagen, hun monitoring is afgerond na 14 dagen. Er zijn ruim 350 tests afgenomen, sommige mensen zijn meerdere keren getest. Er zijn ook ruim 3000 thuis gekomen op Curaçao, zij zijn in vrijwillige thuisisolatie. Gerstenbluth zegt dat we ondanks gecontroleerde situatie moeten niet afzwakken in onze maatregelen en ons hieraan moeten blijven houden.