Nog steeds hangsloten in Punda

Het bekende kunstwerk ‘Love Hearts’ van Carlos Blaaker in Punda is afgelopen februari ingestort nadat duizenden toeristen een hangslot er aan hadden bevestigd. Extra schrijft vandaag dat nog steeds veel toeristen hangsloten ophangen in Punda, maar nu aan hekken. Op die manier willen de bezoekers hun liefde op symbolische wijze uiten. De bedoeling is dat er weer nieuwe kunstharten worden geplaatst. Downtown Management Organization is volgens de krant momenteel bezig met het opvragen van offertes hiervoor. De bedoeling is dat het project eind juni afgerond is.

Daarnaast geeft DMO aan dat wanneer de harten opnieuw geplaatst worden, ze ervoor zullen zorgen dat alle bestaande hangsloten op een of andere manier worden geïntegreerd in de nieuwe harten. Wat DMO wel betreurt en als respectloos beschouwt, is dat sommige mensen hangsloten aan de kanonnen vastmaken die zich aan de voet van de brug in Punda bevinden. Elke week ziet DMO zich genoodzaakt een grote hoeveelheid hangsloten daar te verwijderen. Daarom doen ze een dringend verzoek aan iedereen om geen hangsloten aan de kanonnen te hangen.

Foto Archief