Er is nog steeds onrust bij woningstichting FKP, zo meldt de EXTRA. Vakbond SEBI is boos dat de FKP-directie een vrouw heeft aangenomen voor een niet-bestaande functie. volgens SEBI is daarmee een baantje in gecreëerd voor een vriend van de directie. De vakbond heeft sinds maandag een actie afgekondigd en heeft inmiddels minister Zita Jesus-Leito geïnformeerd. Zij gaat met de FKP-directie praten.