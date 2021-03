‘Nog steeds te weinig vrouwen in politiek’

Er zijn nog steeds niet genoeg vrouwen in de Curaçaose regering en het parlement, dat vindt Aliansa, de lokale organisatie tegen huiselijk geweld. Dat zegt Jeanne Henriquez, voorzitter van Aliansa, vandaag in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw. Op dit moment zijn er 22 vrouwen in de regering die volgens Henriquez fantastisch werk hebben gedaan gedurende de pandemie. Toch zullen meer vrouwelijke leider volgens haar leiden tot positieve kansen creëren in onze maatschappij.

Het thema dat de Verenigde Naties dit jaar hebben uitgeroepen is: “Vrouwen in leiderschap: het creëren van een gelijkwaardige toekomst in een Covid-19 wereld.” Aliansa zegt dat er de afgelopen vijf jaar een positieve ontwikkeling heeft plaatsgevonden, waarbij vrouwen mondiger zijn geworden en seksuele voorlichting integraal wordt gegeven. Aan de andere kant heeft de pandemie alleenstaande moeders enorm hard getroffen en is het huiselijk geweld toegenomen. Aliansa hoopt dat alle vrouwen met aspiratie om de samenleving te veranderen voor positieve energie en verandering kunnen zorgen.