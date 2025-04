‘Nog veel onduidelijkheid over plannen voor Playa Lagun’

Het project voor de opwaardering van Playa Lagun blijft in nevelen gehuld. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag. Onlangs werd bekend dat er aan de hand van een nieuw plan gebouwd gaat worden aan nieuwbouw. Fundashon Pro Monumento heeft naar aanleiding hiervan openheid gevraagd over verleende vergunningen en plannen. Volgens Dennis Klaus van de organisaties is er echter tot nu toe geen inzage verleend. De krant meldt dat ook verschillende buurtbewoners ontevreden zijn over het gebrek aan openheid.

In 2024 ontstond veel commotie toen de overheid plannen presenteerde voor nieuwbouw op het strand. Omwonenden vonden dat niet bij het pittoreske strand passen. Hierop heeft de overheid een nieuw plan ontwikkeld, zonder veel openheid daarover te geven. Onlangs werd bekend dat hiervoor werkzaamheden binnenkort gaan beginnen.