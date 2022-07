Noodregeling voor kredietcoöperatie ACU

Er klinken al een aantal dagen onrustige berichten rond ACU. De rechter heeft gisteren de noodregeling afgekondigd bij de spaar- en kredietcoöperatie. Reorganisatie is nodig om de belangen en het geld van de 26 duizend leden te beschermen, maar daar ging de algemene ledenvergadering niet mee akkoord. Daarom is het nu aan de Centrale Bank om in te grijpen, oordeelt de rechter. Het is al een aantal jaar onrustig bij ACU: er is te weinig toezicht, onduidelijkheid over wie welke bevoegdheden heeft en belangenverstrengeling ligt op de loer, schrijft het Antilliaans Dagblad. In totaal vertegenwoordigt ACU een waarde van 350 miljoen gulden inleg.