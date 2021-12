Noodtoestand weer verlengd met 90 dagen

De noodtoestand op Curaçao wordt vanaf 5 december met 90 dagen verlengd. Zo maakte premier Gilmar Pisas bekend. Volgens de premier is het noodzakelijk een wettelijk instrument te hebben om snel te kunnen ingrijpen in het geval van een escalatie tijdens de coronapandemie. De kans dat er ingegrepen moet worden is reëel gelet op de komende feestdagen zei Pisas. Dan komen er veel familieleden uit het buitenland langdurig op bezoek. Voorzichtigheid is daarbij geboden zegt de premier, aangezien die familieleden uit landen komen met een hoog risico op het moment.

