Noodwet aangenomen

De Landsverordening Uitzonderingstoestand, beter bekend als de Noodwet, is gisteren in de Staten aangenomen. Alle elf leden van de coalitiepartijen stemden voor, in totaal negen leden van de oppositie stemden tegen. De fractie van MAN heeft naast de noodwet nog een amendement ingediend die ook is aangenomen. Daarin wordt bepaald dat in het geval van een noodtoestand het parlement binnen 2×24 uur bijeen moet komen om te bepalen hoe lang de noodtoestand moet duren. Ook is concreter aangegeven wanneer de overheid in het geval van een noodtoestand een huis mag binnen treden. De noodwet geeft de regering wetten en regels om snel te kunnen handelen in geval van oorlog, natuurgeweld, terrorisme, een militaire inval of een andere ongebruikelijke toestand.

Eigenlijk zou Curaçao al in 2010 een dergelijke wet moeten hebben, zo stelt de regering. Er was zowel vanuit de oppositiepartijen als in de samenleving veel kritiek op de wet. Minister-president Rhuggenaath stelde dinsdag in het parlement dat de regering de noodwet nodig heeft om de huidige coronacrisis te kunnen beheersen.