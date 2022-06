Noodwet ingetrokken

Vanaf 5 juni is de Noodwet niet meer van kracht. De wet werd in 2020 vanwege de pandemie in het leven geroepen. Nu Covid-19 onder controle is, is de noodwet overbodig geworden. Op basis van de Noodwet kon de regering bepaalde maatregelen nemen, zoals het instellen van een avondklok. Verder komt er een einde aan het testbeleid. Mensen kunnen zich nog wel laten testen op corona, maar dan op eigen kosten. Wel gaat de overheid willekeurig tweehonderd personen testen op corona. De data worden gebruikt voor onderzoek.

Meer over COVID-19 noodwet testbeleid