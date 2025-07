‘Nooit eerder werd Emancipatiedag zo groots gevierd’

Op 1 juli werd Emancipatiedag op ons eiland gevierd. Volgens gouverneur Lucille George-Wout was het de eerste keer dat deze dag zo groot en uitbundig is gevierd op Curacao. Ze noemde in haar toespraak in Fort Amsterdam het ‘een genot om te zien welke energie, creativiteit en kracht dit losmaakt in onze gemeenschap’. Volgens haar wordt de viering gedragen door de Tumba, dat ze ons ons ‘Afro-Caribisch erfgoed noemde, dat als een rode draad door onze geschiedenis loopt, als symbool van verzet en streven naar vrijheid’. Met het vieren van de Tumba eren wij al degenen die lang geleden hebben gestreden voor de afschaffing van de slavernij, aldus de gouveneur.

“Maar we eren ook degenen die nadien hebben gestreden voor daadwerkelijke erkenning van het leed dat door de slavernij generaties van ons volk is aangedaan. Zij hebben met volharding op deuren geklopt om die erkenning te bereiken.” Zo noemt ze het werk van Plataforma di Sklabitut i Herensia di Sklabitut die zich in 2019 met een petitie, via de Gouverneur, richtte tot de Rijksministerraad. Verder: “Zonder meer was het een belangrijke stap in december 2020 van toenmalig minister-president Rutte, om namens de Nederlandse regering, excuses aan te bieden voor de rol van Nederland in de periode van slavernij. Daarbij heeft hij nadrukkelijk een komma geplaatst. Omdat het niet bij die excuses zou blijven. Deze avond vullen we die komma verder in! Rutte heeft toen aangegeven dat we als gemeenschappen in het Koninkrijk niet alleen een gezamenlijk verleden hebben, maar ook een gemeenschappelijk toekomst”, aldus de gouverneur afgelopen dinsdag.