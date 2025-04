NOS: Curaçaose man die is opgepakt in zaak-Peter R. de Vries is Raily B.

De man die gisteren is aangehouden in de Curaçaose gevangenis in verband met de moord op Peter R. de Vries, is de 39-jarige Raily B.. Dat meldt de NOS. Hij zit sinds 2014 gevangen op ons eiland, nadat hij tot 20 jaar cel werd veroordeeld voor zijn rol bij een schietpartij in 2014 op de Curaçaose luchthaven Hato. Daarbij kwamen twee mannen om het leven en raakten zeven omstanders gewond. B. is lid van de No Limit Soldiers-bende. In de zaak-De Vries kon hij vermoedelijk per telefoon vanuit zijn cel de uitvoerders van de moord aansturen. Hij werd vannacht met een privévliegtuig naar Nederland gevlogen.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Negen dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. Twee uitvoerders van de moord, schutter Delano G. en chauffeur Kamil E., zijn veroordeeld tot 28 jaar cel. Organisator Krystian M. kreeg 26 jaar en één maand. Een vierde verdachte kreeg 14 jaar, omdat hij de wapens had geleverd. Twee mannen die op de uitkijk stonden, kregen beiden 10 jaar. De twee filmden De Vries toen hij zwaargewond op straat lag. Drie andere verdachten werden vrijgesproken. In alle zaken is hoger beroep ingesteld. Het OM schrijft dat na de veroordelingen het onderzoek naar de opdrachtgevers van de moord op Peter R. de Vries is voortgezet. “In dit onderzoek naar het hogere echelon, geleid door het Landelijk Parket, is de man op Curaçao in beeld gekomen als verdachte”, aldus het OM.

Portret: Archief