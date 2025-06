Straatprotest in Colombia na neerschieten presidentskandidaat Uribe

In Colombia zijn zondag honderden mensen de straat opgegaan om de aanslag op senator Miguel Uribe te veroordelen. Hij werd dit weekend neergeschoten in de hoofdstad Bogota tijdens een campagnebijeenkomst voor de presidentsverkiezingen. De 39-jarige Uribe verkeert nog steeds in kritieke toestand. In het ziekenhuis in Bogota onderging hij neurochirurgische ingrepen en werd hij geopereerd aan zijn linkerdij. Uribe is kandidaat voor de presidentsverkiezingen in mei. Hij werd neergeschoten in een openbaar park in de wijk Fontibón in Bogota. Er is een 15-jarige verdachte aangehouden, die een Glock-pistool bij zich droeg. Volgens zijn partij werd Uribe van achteren beschoten. De senator zou twee keer in het hoofd en een keer in zijn knie zijn geraakt.

Uribe is lid van de conservatieve partij Centrum Democraten, die in de oppositie zit. Hij staat bekend als een felle criticus van de huidige linkse president Gustavo Petro. De partij spreekt van “een onacceptabele geweldsdaad”. President Petro heeft opdracht gegeven om te achterhalen wie de opdrachtgever van de aanslag was.