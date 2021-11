NPO onderzoekt online beschikbaar stellen TV-aanbod voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten

De NPO onderzoekt of haar programmering volledig online beschikbaar kan worden gesteld voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat schrijft de Nederlandse minister Arie Slob in antwoorden op vragen van de Tweede Kamer. Momenteel kunnen bepaalde programma’s op de eilanden niet via internet bekeken worden, vanwege de rechten. Het gaat daarbij om live-uitzendingen en sportwedstrijden. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het sinds 10 oktober 2010 al mogelijk het volledige aanbod van de publieke omroep online te bekijken dankzij de IP-adressen van de eilanden. Aruba, Curaçao en Sint-Maarten behoren niet tot de interne markt van de EU waardoor EU-regelgeving over films en TV-programma’s niet van toepassing is voor die landen. Of en wanneer het aanbod beschikbaar komt is niet duidelijk.

Meer over CAS-eilanden NPO uitzenden