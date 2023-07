De belastingcompliance is verbeterd. Meer ondernemers dragen maandelijks de ob-inkomsten op tijd af. Gedurende deze kabinetsperiode is dat aantal gestegen van 5.500 tot ruim 7.000. Dat meldt het ministerie van Financiën. Volgens minister Javier Silvania (MFK) is dit het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van de belastingorganisaties.