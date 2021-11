Het tarief voor omzetbelasting op Curaçao blijft 6 procent. Dat maakt het ministerie van Financiën bekend. Volgens minister van Financiën Javier Silvania is het nu niet het moment om een verhoging van het tarief in te voeren, gelet op de economische situatie van het eiland. De regering had bij het tekenen van het regeerakkoord nog plannen om het tarief te verhogen naar 7%, maar ziet daar voorlopig van af.