Odile van Aanholt genomineerd voor zeil award

De Curaçaose Odile van Aanholt is samen met haar zeilpartner Annette Duetz genomineerd voor Rolex World Sailor of the year. Of ze die prijs ook echt winnen heeft te maken met het aantal stemmen dat ze krijgen. Iedereen kan online een stem uitbrengen. Het duo heeft in het eerste jaar dat ze samen zeilen zowel het Europees als het Wereldkampioenschap in de Olympische 49erFX klasse gewonnen. Ook hebben zij dit jaar twee World Cups op hun naam geschreven. Odile heeft daarnaast haar Europese en Wereldtitel succesvol verdedigd. Het tweetal staat 1e op de World Ranking. De uitreiking van de zeil award vindt plaats aanstaande dinsdag in Abu Dabi. Stemmen kan nog op https://www.powr.io/poll/i/33407576#page