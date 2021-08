Odyssey of the Seas meert aan bij Tulapier

De Odyssey of the Seas heeft gisteren om 7.00 uur ‘s ochtends voor het eerst aangemeerd bij de Megapier Tula op Curaçao. Het schip werd vorig jaar opgeleverd en vaart nu voor het eerst met cruisepassagiers aan boord. De Odyssey of the Seas heeft 1.414 cruisepassagiers en 1.427 bemanningsleden aan boord. Het schip heeft een totaalgewicht van 168.666 ton, is 348 meter lang en behoort tot de Quantrum Ultra-klasse. Sinds de bouw van de Megapier Tula in 2017 was gisteren de eerste keer dat een cruiseschip van een dergelijk formaat aanmeerde. De pier is specifiek gebouwd om die schepen aan te kunnen.

Volgens traditie bij een ‘maiden call’ (de eerste keer dat een cruiseschip Curaçao bezoekt) wisselden de kapitein en de andere afgevaardigden van het schip een plaquette uit tijdens een inaugurele ceremonie. Die vond gisteren plaats samen met minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), directeur van Curaçao Ports Authority Humberto de Castro, scheepsagent Maduro Shipping vertegenwoordigd door directeur Albert Elens en de directeur van de Curaçao Tourist Board Paul Pennicook.