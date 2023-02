Oefenduel Argentinië-Curaçao

De strijd tussen David en Goliath zal het worden. Het oefenduel tussen Curaçao en Argentinië. Gisteren maakte de Argentijnse voetbalbond bekend dat de WK-kampioen twee vriendschappelijke wedstrijden speelt in maart. De eerste is tegen Panama in Buenos Aires op 23 maart. Drie dagen later treft de nummer 2 op de Fifa ranglijst Curaçao (nummer 86 op de Fifa lijst). Deze wedstrijd is in het Mario Kempes stadion in Córdoba, een stad in het centrum van Argentinië. De bekendmaking kwam kort na de contractverlenging van bondscoach Lionel Scaloni. De Curaçaose voetbalbond FFK moet het nieuws nog bevestigen. Woensdagmiddag 4 uur is er een persconferentie.