Officiële opening 7.1 Experience

Kunstenaar Giovanni Abath heeft een nieuwe mijlpaal behaald. Vanavond gaat zijn kunstgalerie 7.1 Experience open. De gallery bevindt zich in Landhuis Morgenster, in de buurt van Palu Blanku. Bezoekers maken daar kennis met zijn installaties en leren ook over het materiële erfgoed van het eiland. In de toekomst komt er ook een luxe restaurant in het historische pand.

Abath groeide op in Bandabou en woont daar nog steeds. Als kind was hij al erg creatief. Op latere leeftijd begon hij met het maken van kunstwerken van ijzer. Inmiddels zijn zijn werken overal op het eiland te bewonderen. Met zijn kunstwerken wil hij mensen laten nadenken over het leven. Hij wil ze inspireren en motiveren om hun eigen weg te kiezen in het leven.