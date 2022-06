Met het proefschrift ‘Bijzondere opsporingsbevoegdheden: een zwaard of een schild?’ is officier van Justitie Clarelli Hato-Willems gisteren gepromoveerd. Hato-Willems deed een rechtsvergelijkend onderzoek naar bijzondere opsporingsbevoegdheden in Nederland en de Verenigde Staten en de lessen die Curaçao eruit kan trekken. Haar verdediging was live te volgen via de kanalen van de Universiteit van Curaçao.