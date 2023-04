OK-personeel niet blij met reorganisatie

Het OK-personeel van het CMC is niet blij. De ziekenhuisleiding wil de OK reorganiseren. De werknemers en de vakbond vinden dat er niet naar hen wordt geluisterd. Gisteren kregen ze bijval van minister Silvania. De minister van Gezondheid ontving een delegatie van zorgvakbond CBV en het OK-personeel. Afgesproken is dat de minister volgende week een vergadering belegt met zijn adviseurs, het CMC- bestuur, de vakbond en de inspecteur Volksgezondheid.