Olieschip Everest vertrekt leeg weer van Curaçao

Ken je dat verhaal van dat olieschip dat die half miljoen vaten fuel olie kwam ophalen op Curaçao? Die is leeg weer vertrokken, heeft de Vigilante vastgelegd. De vaten werden voor 28,6 miljoen dollar gekocht door een lokale partij. Maar die partij kwam niet op tijd met geld over de brug. Het schip de Everest lag in de haven van Bullenbaai om de olie op te halen, maar is nu dus leeg weer vertrokken. De olie zit nog altijd in de tanks van Bullenbaai. Nu wordt gekeken of de eennahoogste bieder in staat is om de vaten te kopen. Reden voor de veiling was achterstallige betaling van eigenaar CPR. Die had onder andere geen huur betaald aan de RdK, die eigenaar is van de opslagtanks.

Gelabeld als bullenbaai Everest Olieschip