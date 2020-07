Om 11.30 persconferentie over strenge NL voorwaarden

WILLEMSTAD – De Curaçaose regering geeft vandaag een persconferentie over de voorwaarden voor de nieuwe corona leningen die gisteren vanuit Nederland zijn ontvangen. Volgens het kabinet-Rhuggenaath gaan een deel van de voorwaarden in tegen de rechten die volgens het Statuut zijn gegarandeerd. Daarmee wordt de democratie aangetast, zo stelt de regering en kan er geen sprake zijn van een akkoord. Nederland wil binnen een paar dagen een ja-woord van Curaçao, anders krijgt het geen nieuwe corona lening. Eén van de punten waarover Curaçao boos is, is het feit dat Nederland als voorwaarde stelt dat het Curaçaose parlement een nieuwe consensus rijkswet aanneemt. De voorwaarden die Nederland stelt noemt Curaçao compleet tegen de geest van het Statuut dat de nadruk op samenwerking legt en niet op het opleggen van drastische en ondemocratische veranderingen.