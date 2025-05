OM: Aanhoudingen in corruptieonderzoek

Vandaag zijn door de Landsrecherche Curaçao verschillende aanhoudingen verricht in het kader van een langlopend onderzoek naar mogelijke corruptie binnen de UOOW van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke PLanning. Verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekend gemaakt. Vanwege het belang van het onderzoek, worden volgens het OM op dit moment geen nadere mededelingen gedaan. UOOW is de nieuwe naam van de voormalige Dienst Openbare Werken van het ministerie.

Het OM benadrukt dat ambtelijke corruptie het vertrouwen in en het gezag van de overheid ondermijnt. Het Openbaar Ministerie en de Landsrecherche Curacao hebben de volle aandacht voor deze vorm van ondermijning. De Landsrecherche is een zelfstandige opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich, onder leiding van het Openbaar Ministerie, op de opsporing van door overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. De Landsrecherche opereert vooral op het terrein van de strafbare gedragingen die in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raken.