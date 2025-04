OM eist 15 jaar voor moord op Koko Man

Het OM heeft gisteren 15 jaar cel geëist voor Shadrach G. die wordt verdacht van het doden van Jardino Hasseth, alias Koko Man op 4 april 2024. De twee hadden jarenlang een goede band. Oorzaak van de moord lijkt een ruzie over een quad die door Shadrach aan Koko Man was uitgeleend, maar die zou hem volledig kapot hebben gereden. Koko Man wilde niet betalen voor de schade. Dat leidde tot ruzie, toen de twee elkaar enige tijd later op straat in de wijk Marie Pampoen troffen, ontstond er een worsteling waarbij de verdachte schoot. Er zijn camerabeelden van de moord, maar die zijn niet heel duidelijk.

De officier concludeerde dat er geen bewijs is voor moord met voorbedachte rade, maar sprak Shadrach ook niet vrij van de intentie om Koko Man te doden. Zij acht bewezen dat Shadrach het risico op de dood van het slachtoffer bewust heeft aanvaard – er is dus sprake van voorwaardelijke opzet. Verder wees de officier erop dat de verdachte een illegaal vuurwapen in bezit had. Zij benadrukte dat het slachtoffer voor zijn leven heeft gevochten, en dat de verdachte gericht op hem heeft geschoten en daarna is gevlucht.