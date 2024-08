OM eist 20 jaar in moordzaak tegen ‘Kuchi’

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 20 jaar gevangenisstraf geëist tegen verdachte Julio A.G., alias ‘Kuchi’. Volgens het OM is duidelijk dat hij betrokken was bij de moord op Wenchi Mingueli. Die werd op 27 september 2016 omgebracht op de parkeerplaats van House of Worship in Bonam. De officier van justitie baseerde zijn eis grotendeels op verklaringen van enkele getuigen in deze zaak. Volgens het OM moest Mingueli worden omgebracht omdat hij met de politie zou hebben gesproken over een drugssmokkel van 180 kilo. De rechter zal op 12 augustus om half negen ’s ochtends uitspraak doen in de zaak.

Tijdens de zitting werden meerdere, ook anonieme, verklaringen aangehaald. Volgens het OM zou ‘Kuchi’ 150.000 gulden hebben gekregen voor de moord. Bij een eerdere huiszoeking werden ‘krachtige wapens’ in het huis van Kuchi aangetroffen.