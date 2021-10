OM eist 24 maanden cel tegen man wegens mishandeling

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf geëist van 24 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk, tegen een 34-jarige man wegens poging tot moord en zware mishandeling van zijn partner. Op 6 februari werd de vrouw niet alleen meerdere keren met de blote vuist tegen haar hoofd en ogen geslagen, maar ook overal rond haar lichaam geschopt. Vervolgens werd ze gewurgd en met haar hoofd tegen de rand van een bed en tegen de vloer geslagen. In de rechtbank zei de man dat hij de vrouw had betrapt op contact met andere mannen toen hij in haar telefoon had gekeken. De vrouw hield volgens het medisch rapport in de zaak 4 gebroken ribben aan de mishandeling over en verloor een oog. De rechter doet uitspraak op 10 november.