OM eist 8 jaar tegen rapper voor poging tot doodslag

Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel voor poging tot doodslag geëist tegen de bekende lokale rapper “Jetten” in de zaak ‘Fridays’. Eind februari zou de verdachte gericht op een man hebben geschoten die eten stond te kopen bij de eetzaak Fridays. Het slachtoffer werd daarbij in zijn pols geraakt. Dankzij telecommunicatiediensten kon de politie de verdachte aanhouden. De telefoon van de verdachte werd op de plek van de schietpartij door zendmasten in de buurt geregistreerd op het hetzelfde moment waarop er werd geschoten. De uitspraak volgt over 3 weken.