OM eist celstraf voor fatale verkeersongeval Bandabou

De twee jongens die begin dit jaar betrokken waren bij een dodelijk verkeersongeval op Bandabou moeten mogelijk de cel in. Het OM eist voor beide verdachten een celstraf van 24 maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Ook wil de officier van justitie hen een proeftijd geven van 3 jaar. In die periode moeten ze verplicht een cursus verkeersveiligheid volgen. De jongens reden ruim 140 km per uur. Door de hoge snelheid verloor een bestuurder de macht over het stuur. De andere automobilist week daarom uit en botste daarbij tegen een tegenligger. De twee inzittenden waren op slag dood. Uitspraak is op 28 oktober.