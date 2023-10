OM eist hoge straffen in moordzaak Boechi

Het OM eist 22 en 19 jaar celstraf voor de moord op Boechi. Hoewel het motief niet bekend is er volgens de officier van justitie voldoende bewijsmateriaal dat Churendi C en Chris Z met voorbedachte rade de moord hebben gepleegd. Op camerabeelden is te zien dat een witte Hyundai Accent in de nacht van 8 op 9 december Boechi en zijn vrienden een uur lang volgde. Ook de zendmasten plaatsen de twee verdachten op de plaats delict. Verder heeft het duo geen empathie getoond voor de nabestaanden van de rapper. Doordat Churendi een first offender is, is zijn straf iets lager. Chris is eerder veroordeeld voor poging tot moord en daarmee een recidivist.