OM eist levenslang tegen ‘Nuto’

Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft donderdag aan het eind van de middag levenslang geëist tegen Urvin ‘Nuto’ Wawoe. Afgelopen maandag is in het kader van het ‘Themis’-onderzoek een marathonzitting tegen Wawoe begonnen. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij meer dan tien moorden en moordaanslagen. Ook wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van in totaal 340 kilo cocaïne en zou hij als leider van de bende No Limit Soldiers een criminele organisatie hebben geleid.

De rechtszaak vond plaats in de, extra beveiligde, marinebasis Parera. Wawoe werd in 2023 gearresteerd in de Dominicaanse Republiek en zit vorig jaar vast in het zwaar beveiligde detentiecentrum in Vught. Hijzelf ontkent de beschuldigingen. De zaak gaat aanstaande maandag om 9 uur ’s ochtends verder.