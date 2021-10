OM eist zelf vrijspraak in zaak Zonnebloem

Het Openbaar Ministerie heeft zelf om vrijspraak geëist in de zaak Zonnebloem. De rechter heeft daarna de 4 betrokken verdachten integraal vrijgesproken. De zaak draaide om de toenmalige directrice, haar echtgenoot, het hoofd financiële administratie en de penningmeester van de raad van toezicht van de Stichting Wit Gele Kruis (Stichting WGK). Zij stonden terecht voor valsheid in geschrifte, verduistering, omkoping, witwassen en bankieren zonder vergunning. Het OM heeft aangevoerd dat er geen bewijzen zijn gevonden voor de beschuldigingen tegen de verdachten en er geen aanleiding is om ze strafrechtelijk te vervolgen.