OM eist zes jaar voor bezit van vals geld, wapens en drugs

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren zes jaar gevangenisstraf geëist tegen de 36-jarige Gerson R. Volgens de aanklacht heeft de man zich schuldig gemaakt aan het bezit van 138 valse bankbiljetten van honderd gulden, een semi-automatisch Glock-vuurwapen, een ander vuurwapen van het merk Bauer model 25 automatisch, 866 gram marihuana en een sealmachine die de politie aantrof tijdens een huiszoeking eind vorig jaar. Daarnaast werd er ook een weegschaal in zijn auto gevonden. De man verklaarde dat hij zijn huis niet had gecontroleerd nadat hij anderen had toegestaan om er te verblijven. Volgens hem heeft hij met alle aanklachten zelf niets te maken.

Hij vertelde dat hij werkt in de toeristische sector en in 2024 een Venezolaan had leren kennen genaamd Juan Sanchez. Hij raakte bevriend met hem en stond hem toe om in zijn huis te verblijven, omdat Juan nergens anders terechtkon. Later werd Juan gearresteerd en gedeporteerd. Volgens de verdachte is het deze Juan die verantwoordelijk is voor de huidige problemen. De rechter heeft aangekondigd dat hij de tijd zal nemen om tot een beslissing te komen. Het vonnis wordt uitgesproken op 14 mei aanstaande.