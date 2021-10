OM gaat agenten Marnix-zaak vervolgen

Het Openbaar Ministerie gaat de 6 agenten die op 7 september betrokken waren bij het fouilleerincident bij Marnix College vervolgen. Dat zegt waarnemend korpschef Raymond Ellis in het Antilliaans Dagblad. Een rechter zal bepalen of de agenten verkeerd hebben gehandeld. Daarbij hebben leerlingen zelfs hun ondergoed uitgetrokken en gebukt voor een controle op drugs. Het is niet bekend of het onderzoek van de Landsrecherche al is afgerond. Premier en tevens minister van Justitie Gilmar Pisas onthoudt zich tot zover van commentaar.