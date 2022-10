OM in hoger beroep tegen uitspraak drugsroofzaak

Het OM is in hoger beroep gegaan tegen de vrijspraak voor de spraakmakende drugsroof uit het recherchebureau. Dat bevestigt de OM-woordvoerder. Volgens de rechter was het bewijs onvoldoende om de acht verdachten te veroordelen voor de diefstal van 600 kilo drugs. Het OM is het niet eens met de rechter en wil alsnog vijf verdachten berechten. Daar valt ook ex-politieagent M. Mariano onder. Volgens het OM is hij het brein achter de roof.