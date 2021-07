OM legt First Caribbean Bank boete op van 200 duizend

Het Openbaar Ministerie heeft de First Caribbean Bank een boete opgelegd van 200 duizend gulden. Het OM had eerder beslag gelegd op een rekening van een klant tegen wie een onderzoek liep. Daarop stond ongeveer 1 miljoen gulden. Bij een controle bleek het geld echter te zijn opgenomen van de rekening. De bank had deze transactie in verband met het onderzoek niet moeten toestaan en aan het OM moeten melden. Het onttrekken van zaken waarop beslag is gelegd is strafbaar.