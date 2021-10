OM onzorgvuldig te werk in zaak Zonnebloem

Het Openbaar Ministerie is erg onzorgvuldig te werk gegaan in de zaak Zonnebloem, waarbij alle 4 verdachten zijn vrijgesproken van onder andere witwassen en fraude. Dat zegt de verdediging van de ex-beklaagden PC Jansen Advocaten in een bericht. Tijdens het drie jaar durend onderzoek dat aan de aanhouding van de verdachten voorafging zijn er nooit harde bewijzen gevonden. Het Openbaar Ministerie was eerder op zoek naar een veroordeling voor verdenkingen in plaats van het aanleveren van bewijs, aldus het advocatenkantoor. De verdachten maakten deel uit van het bestuur van Stichting Wit Gele Kruis.