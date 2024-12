OM Sint Maarten eist levenslange gevangenisstraf tegen Steven Heilligger (53)

De officier van justitie op Sint Maarten heeft gisteren een levenslange gevangenisstraf geëist voor Steven Heilligger, die wordt beschuldigd van het organiseren van meerdere liquidaties in opdracht van de leiders van de criminele organisatie NLS. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij gezorgd voor het werven van personen om de moorden uit te voeren. Daarnaast lijkt hij betrokken te zijn geweest bij de onderhandelingen over de moorden die gepleegd moesten worden. Het Openbaar Ministerie stelt dat er voldoende bewijs is om Steven te beschuldigen van het organiseren en uitlokken van de liquidaties.

Volgens het Openbaar Ministerie opereerde de NLS zowel op Curaçao, Sint Maarten als in Nederland. Het OM beschouwt Steven als lid van de NLS en onderdeel van deze criminele organisatie. De officier van justitie verklaarde verder dat er, gezien de ernst van de zaak, op Curaçao, Sint Maarten en in Nederland zorgvuldig moet worden nagedacht over waar een verdachte die lid is van de NLS wordt opgesloten. Dankzij versleutelde PGP-telefoons heeft het onderzoeksteam belastende gesprekken kunnen achterhalen, die uiteindelijk hebben geleid tot de oplossing van deze zaak, die bekendstaat onder de codenaam Themis.

