OM voert druk bij achterstand belastingaangifte op

Het Openbaar Ministerie heeft het Team Inlichtingen en Opsporing ingezet om bezoek te brengen aan ondernemers die geen gehoor geven aan schriftelijke waarschuwingen voor achterstand van belastingaangifte. Volgens het OM is de belastingmoraal van sommige inwoners zeer slecht. De inzet van het team geeft de mogelijkheid voor het geven van een proces verbaal en sancties. Mocht dit niet genoeg zijn, dan wordt als laatste redmiddel het strafrecht ingeschakeld. Dit kan weer resulteren in een hoge geldboete, een werkstraf of zelfs een gevangenisstraf.